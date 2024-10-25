С 1 ноября большинство городских общественных пространств будет обслуживать МКУ «Зеленый город». В ведение муниципальной службы переходят 90 объектов, среди которых парк Липки, Пушкина,

С 1 ноября большинство городских общественных пространств будет обслуживать МКУ «Зеленый город». В ведение муниципальной службы переходят 90 объектов, среди которых парк Липки, Пушкина, Курсантский сквер и другие. Как сообщили в мэрии, сотрудники «Зеленого города» будут отвечать за уборку территорий, содержание малых архитектурных форм, клумб, а также продолжат свою основную работу: высадку цветов и других