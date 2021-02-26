Как и во всех регионах Центрального федерального округа.
Как и во всех регионах Центрального федерального округа.
Желтый цвет на этой карте означает "погода потенциально опасна". Опаснее только оранжевый и красный уровень.
На 26 февраля прогнозируются осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололед, сообщает сайт
Повышение температуры в центральных областях продолжится. Преобладающая температура воздуха ночью -3…3°, днем 0…7°; на северо-востоке ночью -12…-6°, днем -3…2°.
Во Владимирской областях ночью осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления.