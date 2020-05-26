За минувшие сутки 76 человек скончались от коронавируса COVID-19 в Москве. У этих людей развилась пневмония, а анализы на наличие инфекции показали положительный результат. Таким образом, ..

За минувшие сутки 76 человек скончались от коронавируса COVID-19 в Москве. У этих людей развилась пневмония, а анализы на наличие инфекциипоказали положительный результат.Таким образом, совокупное количество погибших от COVID-19 в столице достигло 2110 человек. В оперативном штабе по коронавирусу призвали россиян соблюдать самоизоляцию и не пытаться лечиться самостоятельно при обнаружении симптомов респираторного заболевания, а вызвать врача на дом.