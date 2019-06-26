Накануне с голливудским актером Леонардо Ди Каприо произошел неприятный инцидент. Папарации успели запечатлеть этот конфуз.

Накануне с голливудским актером Леонардо Ди Каприо произошел неприятный инцидент. Папарации успели запечатлеть этот конфуз.Во время отдыха на пляже в Малибу звезда "Титаника" решил сыграть в волейбол. В самый разгар мяч прилетел прямо ему в лицо. В спортивном поединке участвовали и другие знаменитости. В их числе оказался певец Робин Тик.Но место на поле нашлось не только мужчинам. В игре принимала участие и девушка: высокая длинноволосая шатенка. Ее имя остается неизвестным.Судя по всему, игра на этом не закончилась. Обладатель премии "Оскар" продолжил, несмотря на неприятный инцидент.