Примадонна уже четыре года опекает внучатого племянника Женю.
Алла Пугачева подыскала мальчику хороших родителей и теперь помогает с усыновлением.
Между тем родная мать ребенка не знает о скорых переменах в жизни своего сына.
Примадонна уже четыре года опекает внучатого племянника Женю.
Алла Пугачева подыскала мальчику хороших родителей и теперь помогает с усыновлением.
Между тем родная мать ребенка не знает о скорых переменах в жизни своего сына.
Отец Жени – Влад Пугачев – приходится артистке племянником,
отпрыском покойного брата Аллы Борисовны. Он и его тогдашняя жена Виктория Фадеева
– баловались запрещенным веществами и периодически лечились в наркологических
клиниках. Очередная погоня за кайфом закончилась для супругов плохо – у Влада отнялись
ноги, а Виктория впала в кому.
Пока племянник и его избранница восстанавливали здоровье,
заботы о маленьком Жене взяла на себя Алла Пугачева. Сразу после того, как супруги
пришли в себя, Примадонна получила у них согласие на опеку над мальчиком.
Ребенок жил у певицы, за ним присматривала няня, которая очень
привязалась к нему. Полюбил маленького Женю и муж гувернантки. Мальчик начал называть
доверенных лиц мамой и папой. Время шло, чета решилась на усыновление, мол, Жене
скоро в школу, да и Алла Борисовна не хочет, чтобы из-за известной фамилии у ребенка были проблемы. Эту информацию подтвердили адвокаты певицы.
Между тем бабушка Жени со стороны родной матери считает скандальные новости об усыновлении выдумкой журналистов. Ей вторит дочь – Виктория Фадеева.
"Я не давала согласие на усыновление. Это бред", – цитирует родительницу внучатого
племянника сайт .
Не желает общаться на эту тему и отец мальчика. Вопросы представителей
прессы о Жене он назвал глупыми.
"Это наши семейные дела. Конечно, хотелось бы увидеть сына.
Но самое главное для меня, что ему хорошо в новой семье, он ни в чем не
нуждается. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив, – заявил Влад Пугачев.