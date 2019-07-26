Примадонна уже четыре года опекает внучатого племянника Женю. Алла Пугачева подыскала мальчику хороших родителей и теперь помогает с усыновлением. Между тем родная мать ребенка не знает о скорых переменах в жизни своего сына.

Примадонна уже четыре года опекает внучатого племянника Женю.Алла Пугачева подыскала мальчику хороших родителей и теперь помогает с усыновлением.Между тем родная мать ребенка не знает о скорых переменах в жизни своего сына.Отец Жени – Влад Пугачев – приходится артистке племянником,отпрыском покойного брата Аллы Борисовны. Он и его тогдашняя жена Виктория Фадеева– баловались запрещенным веществами и периодически лечились в наркологическихклиниках. Очередная погоня за кайфом закончилась для супругов плохо – у Влада отнялисьноги, а Виктория впала в кому.Пока племянник и его избранница восстанавливали здоровье,заботы о маленьком Жене взяла на себя Алла Пугачева. Сразу после того, как супругипришли в себя, Примадонна получила у них согласие на опеку над мальчиком.Ребенок жил у певицы, за ним присматривала няня, которая оченьпривязалась к нему. Полюбил маленького Женю и муж гувернантки. Мальчик начал называтьдоверенных лиц мамой и папой. Время шло, чета решилась на усыновление, мол, Женескоро в школу, да и Алла Борисовна не хочет, чтобы из-за известной фамилии у ребенка были проблемы. Эту информацию подтвердили адвокаты певицы.Между тем бабушка Жени со стороны родной матери считает скандальные новости об усыновлении выдумкой журналистов. Ей вторит дочь – Виктория Фадеева."Я не давала согласие на усыновление. Это бред", – цитирует родительницу внучатогоплемянника сайт .Не желает общаться на эту тему и отец мальчика. Вопросы представителейпрессы о Жене он назвал глупыми."Это наши семейные дела. Конечно, хотелось бы увидеть сына.Но самое главное для меня, что ему хорошо в новой семье, он ни в чем ненуждается. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив, – заявил Влад Пугачев.