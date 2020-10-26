Оперативный штаб опубликовал последние данные о распространении коронавируса. За прошедшие сутки диагноз поставили 17 347 россиянам.

Оперативный штаб опубликовал последние данные о распространении коронавируса. За прошедшие сутки диагноз поставили 17 347 россиянам.Заболевание сразило жителей 85 регионов страны. У 27,7% из инфицированных нет ярко выраженных симптомов. За сутки выздоровели 7 574 россияна, умерли 219 человек.Большинство новых случаев зарегистрировали в Москве – 5 224. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область. Там, по данным оперштаба, обнаружили 715 и 499 больных соответственно.Также в первую десятку по количеству заразившихся попали Нижегородская, Ростовская, Архангельская, Свердловская, Воронежская области, Красноярский край, Забайкальский край.Таким образом, с начала пандемии коронавирус нового типа подхватили 1,531 миллиона россиян. Победили болезнь 1,146 миллиона человек, скончались 26 тысяч пациентов.Материал дополняется.