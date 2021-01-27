Рейтинг Владимира Зеленского упал до 19,8% в январе. Это наименьший показатель за время его президентства. Украинский политик Олег Царев рассказал о причинах падения уровня поддержки главы государства.

Рейтинг Владимира Зеленского упал до 19,8% в январе. Это наименьший показатель за время его президентства. Украинский политик Олег Царев рассказал о причинах падения уровня поддержки главы государства.Зеленский и его партия "Слуга народа" ушли с центристских позиций и перестали выражать мнение большинства, считает Царев. Он напомнил, что украинцы хотят мира в Донбассе и не желают, чтобы их страна была придатком Запада."Зеленский практически в последнее время стал клоном Порошенко", – констатировал Царев.Удар по уровню поддержки Зеленского нанесли митинги предпринимателей, рост тарифов на газ, отсутствие прогресса по Донбассу, перечислил политик. Масла в огонь добавляет правительство, у которого нет внятной позиции по главным проблемам, считает Царев. Он не исключил, что накопившиеся противоречия и падающий рейтинг приведут к отставке президента.Осенью прошлого года в Киеве начались протесты предпринимателей, не согласных с ограничениями из-за коронавируса. В январе украинцы вышли на площади городов из-за повышения тарифов на газ.Тарифный майдан под ОГА в Запорожье.— Сергей из Киева. (@SergUA63)Среди основных обещаний Владимира Зеленского было прекращение войны в Донбассе. Несмотря на договоренности с Владимиром Путиным на саммите в Париже в декабре 2019 года, боевые действия продолжаются. На днях украинские войска обстреляли позиции ДНР – ранены двое военнослужащих.Очередной рейтинг украинских политиков и партий опубликовал 26 января Киевский международный институт социологии. Если бы парламентские выборы прошли сейчас, то партия Зеленского "Слуга народа" заняла бы четвертое место, говорится в исследовании.