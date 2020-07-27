Взаимодействие жителей и власти нуждается в более детальном регулировании.

Взаимодействие жителей и власти нуждается в более детальном регулировании. Законодатели и представители сельских поселений Владимирской области обсудили и проанализировали необходимость принятия регионального закона о сельских старостах."Круглый стол" прошел в филиале Президентской академии. Сельские старосты были всегда, но законодательно на федеральном уровне их статус закрепили только два года назад. Теперь предстоит принять и региональный закон. Сами старосты очень его ждут. Он позволит им еще более активно отстаивать интересы жителей перед местной властью, обращаться в более высокие инстанции. Сегодня во Владимирской области около 80 сельских поселений и в каждом - сразу несколько старост. Обсуждение законопроекта областными парламентариями начнется уже осенью.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Законодательного Собрания: «Очень хорошо, что на федеральном уровне уже появилось понятие старосты с определенным набором полномочий, но вместе с тем мы понимаем что очень много вопросов еще не отрегулировано, поэтому сейчас практически готов законопроект, который мы будем согласовывать в том числе со старостами в первую очередь, с органами власти».Александр Сыпченко