Доктор филологических наук Михаил Осадчий опроверг гипотезу о том, что русский мат появился во время нашествия татаро-монголов на Киевскую Русь. Осадчий пояснил, что матерные слова ..

Доктор филологических наук Михаил Осадчий опроверг гипотезу о том, что русский мат появился во время нашествия татаро-монголов на Киевскую Русь.Осадчий пояснил, что матерные слова существовали задолго до этого и не были запретными. Они были однокоренными с другими словами, обозначавшими приличные явления. Однако наибольшее распространение обсценная лексика получила после революции 1917 года.