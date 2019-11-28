Певица и музыкант Саша Савельева умеет подать себя даже в самом неожиданном образе. Женщина появилась на одном из выступлений в брючном костюме, что очень понравилось не только ее поклонникам, но и знаменитостям.

Певица и музыкант Саша Савельева умеет подать себя даже в самом неожиданном образе. Женщина появилась на одном из выступлений в брючном костюме, что очень понравилось не только ее поклонникам, но и знаменитостям.Знаменитость опубликовала примечательный кадр на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Там Саша запечатлена фотографом в момент исполнения одной из своих песен. На певице мужская белая сорочка, черный трендовый пиджак-оверсайз и брюки.На заднем плане хорошо можно различить группу, под аккомпанемент которой исполнительница выступала. По всей видимости, Савельева чувствовала себя на сцене, как рыба в воде. Неброский макияж и легкая улыбка как нельзя лучше дополняют образ.Тем не менее, знаменитость все-таки решила поинтересоваться мнение своих поклонников о собственном внешнем виде. Она спросила у них, как они оценивают ее образ: "Какие ассоциации у вас рождаются, когда вы видите девушку в мужском костюме? Всегда хотела задать этот вопрос" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).27 Ноя 2019 в 7:36 PSTСудя по большому количеству лайков, подписчики сполна восхитились образом Саши. Они оставили ей многочисленные комплименты и отметили, что женщина выглядит роскошно. Впрочем, не обошли любопытное фото и знаменитости. Так певица Валерия выразила свое мнение."Красотка.❤️❤️❤️", – лаконично отметила супруга Иосифа Пригожина.