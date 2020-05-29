Многие умершие были младше 60 лет

29 мая в Белом доме подтвердили, что ещё двое жителей Владимирской области умерли от коронавируса. По данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе произошло уже 20 смертей от COVID-19.Никакой информации о новых погибших пока не сообщается. По словам главного санитарного врача Владимирской области Татьяны Даниловой, многие умершие были младше 60 лет.