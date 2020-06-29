Устроился молодой бухгалтер на работу в одну контору... Хороший оказался специалист. Быстро начал в гору идти. Только вот у него странность одна была. Каждое утро он садился на своё рабочее место, отпирал ключиком тумбочку, выдвигал верхний ящик, заглядывал в него, снова запирал - и приступал к работе.
Шли годы. Он стал главным бухгалтером этого предприятия. Но каждое утро он заглядывал перед работой в тумбочку. Коллеги недоумевали - но в тумбочку заглянуть не решались, да и закрыта она была всегда.
И вот, его проводили на пенсию. На следующее утро коллеги ринулись к его рабочему столу, взломали верхний ящик и увидели, что на его дне нацарапано крупными буквами:
"ДЕБЕТ - СЛЕВА, КРЕДИТ - СПРАВА".
еще анекдот!