Продюсер Ольги Бузовой вернет на сцену телеведущую. Маша Малиновская решила
снова заняться музыкальной карьерой.
Продюсер Ольги Бузовой вернет на сцену телеведущую. Маша Малиновская решила
снова заняться музыкальной карьерой.
38-летняя знаменитость дебютировала в качестве певицы
несколько лет назад. Но старт оказался не очень удачным, и сексуальная блондинка
пропала с экранов.
Теперь стало известно, что Маша Малиновская вновь
попробует покорить музыкальный Олимп. А поможет ей в этом продюсер Арам Арчер. Под его руководством теледива
уже выпустила песню "Я танцую".
Исполнительница призналась
в своем "Инстаграме", что ужасно переживает по поводу того, что у нее ничего не
получится, но надежда, как известно, умирает последней. "Состояние между
счастьем и паникой одновременно. Мне очень важно знать ваше мнение и понимать в
правильном ли направлении я двигаюсь", – высказалась о своей новой композиции
Маша Малиновская.
Песня в исполнении
телеведущей пришлась многим пользователям соцсети по душе. На обрушился поток комплиментов. "Шикарная песня", "У Вас очень круто получается, мне
прям нравится, хотя я рокер", "Песня не просто зашла, залетела!", – подбодрили исполнительницу
фолловеры.
Примечательно, что в Сети Ольге Бузовой уже советуют. Ведь в лице у нее появилась конкурентка.