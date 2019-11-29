Продюсер Ольги Бузовой вернет на сцену телеведущую. Маша Малиновская решила снова заняться музыкальной карьерой.

Продюсер Ольги Бузовой вернет на сцену телеведущую. Маша Малиновская решиласнова заняться музыкальной карьерой.38-летняя знаменитость дебютировала в качестве певицынесколько лет назад. Но старт оказался не очень удачным, и сексуальная блондинкапропала с экранов.Теперь стало известно, что Маша Малиновская вновьпопробует покорить музыкальный Олимп. А поможет ей в этом продюсер Арам Арчер. Под его руководством теледивауже выпустила песню "Я танцую".Исполнительница призналасьв своем "Инстаграме", что ужасно переживает по поводу того, что у нее ничего неполучится, но надежда, как известно, умирает последней. "Состояние междусчастьем и паникой одновременно. Мне очень важно знать ваше мнение и понимать вправильном ли направлении я двигаюсь", – высказалась о своей новой композицииМаша Малиновская.Песня в исполнениителеведущей пришлась многим пользователям соцсети по душе. На обрушился поток комплиментов. "Шикарная песня", "У Вас очень круто получается, мнепрям нравится, хотя я рокер", "Песня не просто зашла, залетела!", – подбодрили исполнительницуфолловеры.Примечательно, что в Сети Ольге Бузовой уже советуют. Ведь в лице у нее появилась конкурентка.