В Псковской области опрокинулся рейсовый автобус со школьниками. Авария произошла в пятницу, 29 ноября, на 2-м километре трассы Новоржев-Кудеверь. По предварительным данным, водитель не ..

В Псковской области опрокинулся рейсовый автобус со школьниками. Авария произошла в пятницу, 29 ноября, на 2-м километре трассы Новоржев-Кудеверь.По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет и перевернулся. В момент ДТП в салоне находились 10 пассажиров, включая 7 школьников.Как сообщает , трое детей получили травмы. Информация об их состоянии уточняется. Точные причины и обстоятельства аварии выясняют специалисты.