С 1 по 16 декабря для семей мобилизованных москвичей пройдут предновогодние мероприятия. Для них приготовили мастер-классы, игры, квесты, фотосессии и дегустации лакомств.

С 1 по 16 декабря для семей мобилизованных москвичей пройдут предновогодние мероприятия. Для них приготовили мастер-классы, игры, квесты, фотосессии и дегустации лакомств.Вместе с мамами дети смогут изготовить елочные игрушки и открытки, поучаствовать в сказочных квестах. Ребята старше 12 лет посоревнуются в настольных играх, а малыши до пяти лет – в играх на сплочение.Для детей и мам откроется фотозона и почта Деда Мороза. Все желающие могут вписать в "Книгу семейных новогодних рецептов" свои любимые угощения.Мероприятия помогут почувствовать атмосферу праздника и сохранить семейные традиции, отметила заместитель директора Центра поддержки семей мобилизованных Ольга Лотванова.Предновогодние мероприятия пройдут в Центре поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.Ознакомиться с программой можно на . Запись доступна по единому телефону горячей линии столичного Департамента труда и социальной защиты населения: +7 495 870-44-44.Также в Москве стартует новогодняя благотворительная акция "". Участники смогут осуществить мечты детей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями.С 1 по 7 декабря дети будут писать письма зимнему волшебнику и рассказывать о желаемых подарках. Послания опубликуют на сайте Московской дирекции массовых мероприятий.Стать участником доброй акции может любой желающий. Необходимо выбрать письмо, нажать на кнопку "Исполнить желание" и привезти подарок в офис дирекции в течение трех дней. Необходимая информация доступна на .Ранее москвичи на портале "Активный гражданин" выбрали формат празднования Нового года. Главный семейный праздник , сообщил мэр Сергей Собянин.Встречу Нового года город посвятит нашим военнослужащим и работникам оборонно-промышленного комплекса. Доходы от мероприятий пойдут на поддержку бойцов и жителей новых регионов.