Востоковед и публицист Андрей Онтиков прокомментировал вброс прозападных СМИ о приостановке соглашения по строительству пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ в Судане.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков прокомментировал вброс прозападных СМИ о приостановке соглашения по строительству пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ в Судане.В интервью телеканалу «Аль-Арабия» эксперт заявил, что со стороны Хартума и Москвы не поступало официальных сообщений касательно этого договора. Речь идет о фейке от издания Bloomberg со ссылкой на неизвестный источник, где автор утверждает о якобы заморозке проекта военной базы РФ в Красном море.«Мы надеемся, что в конечном итоге Судан возьмет обязательства по этим соглашениям. Кроме того, со стороны африканского МИД ранее были официальные заявления о том, что правительство никак не подтверждало аннулирование соглашения между государствами», — заявил востоковед.المحلل السياسي أندريه أونتيكوف: سيلتزم في نهاية المطاف بالاتفاقية الخاصة بقاعدة فلامنغو البحرية مع .. و ستحاول إغلاقها— ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya)Андрей Онтиков уточнил, что Вашингтон продолжает влиять на правительство Судана, ставя условия властям для развитие двусторонних отношений, особенно после государства из списка спонсоров терроризма.Востоковед допускает, что Белый дом мог приложить руку к вбросу Bloomberg по приостановке строительства российского ПМТО на берегу Красного моря.«США продолжит попытки устранить и закрыть этот логистический центр России в Судане», — заключил интервью Онтиков.Посольство РФ в Хартуме в официальном заявлении фейк о приостановке соглашения по строительству базы ВМФ в Судане. Документ, подписанный в декабре 2020 года Минобороны РФ, подразумевает возведение ПМТО с личным составом до 300 человек. На территории комплекта одновременно смогут разместить четыре корабля.