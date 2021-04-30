За первый уик-энд с момента объявления 4-7 мая нерабочими днями россияне на 28% увеличили число бронирований гостиниц в городах Золотого кольца по сравнению с «допандемийным» 2019 годом - до 1,4 ..

За первый уик-энд с момента объявления 4-7 мая нерабочими днями россияне на 28% увеличили число бронирований гостиниц в городах Золотого кольца по сравнению с «допандемийным» 2019 годом - до 1,4 млн рублей. Количество транзакций также увеличилось на четверть, средний чек составил 3,4 тыс. рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.Всего за этот период россияне потратили на организацию путешествий по туристическому маршруту Золотого кольца – гостиницы, туры и междугородный транспорт - 28 млн рублей, это на 10% больше, чем за аналогичный срок допандемийного 2019 года. В частности, расходы на межрегиональные перевозки в поездах и автобусах также ожидаемо выросли на 15%, до 26 млн рублей, количество транзакций увеличилось на 21%.В целом по России наиболее востребованным направлением для отдыха на майские стал Байкал – в Иркутской области совокупные траты на организацию путешествий выросли в 2,5 раза к 2019 году, до 58 млн рублей. Также на три четверти, до 14 млн рублей, увеличились бронирования туров, авиабилетов, гостиниц и межрегионального транспорта в Калининграде. Замыкает ТОП-3 Краснодарский край: на организацию отдыха на Черноморских курортах только за три дня россияне потратили 56 млн рублей – на 71% больше, чем два года назад. Также вырос интерес к путешествиям в Екатеринбург, Казань, Карелию, Нижний Новгород и на Алтай.Объем бронирования российских гостиниц на фоне популярности внутреннего туризма ожидаемо показал гораздо более высокий темп роста – на 60% к 2019 году, до 182 млн рублей, а количество транзакций увеличилось почти на 40%. На 22%, до 2,5 млрд рублей, увеличился оборот в сегменте межрегиональных перевозок – в поездах и междугородных автобусах, количество транзакций также выросло.«Как только было опубликовано решение о нерабочих днях в мае, мы зафиксировали увеличение спроса на бронирование гостиниц, туров и поездок на междугородном транспорте. В результате траты россиян на организацию отдыха за пятницу и выходные на прошлой неделе превысили даже показатели допандемийного 2019 года, хотя тогда были доступны все направления зарубежного отдыха и значительную часть туров составляли более дорогие заграничные поездки. За минувший год россияне привыкли рассматривать внутренние направления как базовые для поездок, поэтому в первую очередь начали составлять туристические планы на майские с ориентацией на российские курорты и центры городского туризма», - комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.