В этом году ожидается принятие проекта новой Конституции Белоруссии. Вместе с ней может появиться и новый лидер.

В этом году ожидается принятие проекта новой Конституции Белоруссии. Вместе с ней может появиться и новый лидер.Однако официальный проект главного закона страны почему-то до сих пор не был опубликован. На это указал белорусский аналитик Андрей Поротиков, подчеркнув, что без этого документа трудно делать выводы о сроках смены власти и политическом будущем государства.Тем не менее, отвечая на вопросы журналистов, Поротиков выразил уверенность, что уже скоро белорусы узнают имя своего нового президента. Специалист считает, что оно будет озвучено, по крайней мере – в текущем году. Он добавил, что действующий президент Александр Лукашенко, возможно, уже собирается уйти на покой. но будет ли уход окончательным или нет – станет известно лишь после обнародования Конституции."Дембель Лукашенко пошел на минус", – сказал аналитик.Андрей Поротиков также убеждён, что новый белорусский лидер определённо будет ставленником Лукашенко. По мнению эксперта, он не будет действовать в интересах Запада или России, а лишь исполнять волю действующей власти. Но аналитик считает, что Москва всё же будет оказывать на него влияние и пытаться ослабить его позиции. При этом для Кремля не важно, кто именно возглавит Белоруссию после Батьки.Поротиков добавил, что Запад, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы белорусская проблема была решена руками России. И если это решение не будет для него слишком неудобным, Запад будет не против.