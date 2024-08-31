Сможете вспомнить дословно, что сказали герои любимых советских киношедевров.

Сможете вспомнить дословно, что сказали герои любимых советских киношедевров.Советские фильмы подарили нам не только любимых персонажей, но и сотни замечательных цитат на все случаи жизни. Многие пользуются ими в жизни, не всегда помня, откуда они. А сможете ли вы дословно произнести известные фразы или придется немного напрячь свою память? Попробуйте пройти тест и узнаете, какие картины пора пересмотреть заново. Вам нужно просто закончить фразу.ВОПРОСЫ1. "Что чокнутый, что влюбленный — это …" (из фильма "Чародеи")А. "не лечится"Б. "для медицины одно и то же"В. "явление временное"2. "Одной спокойнее, правда? Хочу — халву ем, хочу — ..." (из фильма "Девчата")А. "пряники"Б. "борщ"В. "конфеты"3. "Три дня я гналась за Вами, чтобы сказать Вам ..." (из фильма "Обыкновенное чудо")А. "что нам необходимо быть вместе"Б. "что не люблю вас"В. "как Вы мне безразличны"4. "Граждане, храните деньги в сберегательной кассе..." (из фильма "Иван Васильевич меняет профессию")А. "Если их, конечно, у вас много"Б. "Если они, конечно, у вас есть"В. "Хотя нам так даже лучше"5. "Время — деньги! Как говорится, когда видишь деньги — не теряй времени ..." (из фильма "Бриллиантовая рука")А. "Куй железо, не отходя от кассы"Б. "Куй железо, пока горячо"В. "Хватай и в карман"6. "Жить с такими усами в Советской России не рекомендуется. Голову попробуем отмыть, усы придется ..." ( из фильма "Двенадцать стульев")А. "постричь"Б. "оставить"В. "сбрить"7. "А это Шура — симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут ..." ( из фильма "Служебный роман")А. "оставить в покое"Б. "угомонить"В. "задвинуть обратно"ОТВЕТЫ1. Б. "для медицины одно и то же"2. А. "пряники"3. В. "как Вы мне безразличны"4. Б. "Если они, конечно, у вас есть"5. А. "Куй железо, не отходя от кассы"6. В. "сбрить"7. В. "задвинуть обратно"