Школа цифровых технологий CODDY объявляет о запуске летнего сезона CODDY CAMP 2025 с тремя уникальными досуговыми программами для детей и подростков. Летние смены предлагают участникам погрузиться в мир IT-технологий, кино и блогинга, а также испытать классические развлечения в современном формате.

Школа цифровых технологий CODDY объявляет о запуске летнего сезона CODDY CAMP 2025 с тремя уникальными досуговыми программами для детей и подростков. Летние смены предлагают участникам погрузиться в мир IT-технологий, кино и блогинга, а также испытать классические развлечения в современном формате.В этом году CODDY CAMP проведет семь смен по трем направлениям, разработанным с учетом интересов современных подростков и актуальных тенденций в сфере технологий и медиа.«Наша главная задача — создать среду, где дети не просто отдыхают, а получают практические навыки через игру и творчество, — комментирует команда CODDY CAMP. — Каждая программа разработана так, чтобы участники могли раскрыть свои таланты и при этом освоить востребованные навыки будущего».Три направления летних программ:«Золотая классика»Смены: 8-18 июня | 8-18 июля | 7-17 августаПрограмма включает все лучшие активности, зарекомендовавшие себя за годы существования лагеря: фотокроссы, интеллектуальные игры, популярную ролевую игру «Бункер», киберспортивные турниры и творческие вечера. Эти проверенные временем форматы адаптированы под интересы современных детей и подкреплены технологической составляющей.«IT-компания CODDY»Смены: 18-28 июня | 18-28 июляИнновационная программа, имитирующая работу настоящей IT-компании. Участники пройдут полный цикл создания цифрового продукта: от собеседования и распределения на должности до презентации готового проекта. В процессе дети освоят основы командной работы, проектного мышления и публичных выступлений — навыки, необходимые для успешной карьеры в будущем.«CODDYWOOD»Смены: 28 июня - 8 июля | 28 июля - 7 августаПрограмма для творческих натур, увлеченных созданием видеоконтента. Участники организуют собственные киностудии, изучат основы режиссуры, монтажа и актерского мастерства, а также создадут короткометражные фильмы или блоги. Финалом смены станет фестиваль, где каждый сможет представить свою работу.«Мы стремимся сделать летние каникулы не только веселыми, но и полезными, — отмечает команда CODDY CAMP. — Современные дети живут в цифровую эпоху, и наша задача — помочь им стать не просто потребителями контента, а его создателями».По статистике прошлых лет, более 85% родителей отмечают значительный прогресс в развитии коммуникативных навыков и технической грамотности своих детей после посещения CODDY CAMP. Многие участники продолжают обучение в школе CODDY в течение учебного года, выбирая понравившиеся направления.Прием заявок на участие в летних сменах CODDY CAMP уже открыт на официальном сайте https://camp.coddyschool.com/. Дополнительную информацию можно получить в официальном Telegram-канале или по телефону горячей линии.О компании:CODDY — современная школа цифровых технологий для детей и подростков, предлагающая образовательные программы по программированию, дизайну, созданию игр и другим IT-направлениям.CODDY CAMP — ежегодный летний проект школы, сочетающий технологическое образование с активным отдыхом и развлекательными программами.Контакты для связи:Сайт: camp.coddyschool.comTelegram: t.me/Irina_coddyWhatsApp: wa.me/79266841382