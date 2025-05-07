В условиях экономической турбулентности, роста издержек и жёсткой конкуренции малый и средний бизнес сталкивается с серьёзными вызовами. 15 мая в Москве состоится конференция «Цифромация.РФ 05.15.2025», которая поможет предпринимателям найти практичные решения для выживания и роста. Эксперты по ИИ, автоматизации и оптимизации бизнес-процессов поделятся реальными кейсами и проверенными инструментами.
Организаторы делают ставку на конкретные рекомендации, а не на теоретические рассуждения. Участники узнают, как сократить расходы, какие процессы можно доверить искусственному интеллекту и почему автоматизация стала обязательным условием конкурентоспособности для МСБ.
Ключевые темы конференции:
- снижение затрат без ущерба для качества;
- внедрение электронного документооборота: юридические нюансы и шаги;
- как ИИ заменяет маркетинговые отделы;
- стратегии удержания клиентов в условиях падения лояльности;
- автоматизация CRM-систем и воронок продаж;
- эффективный выход на маркетплейсы без потери бюджета.
Среди спикеров:
- Олег Мамедов, основатель платформы Цифромация.РФ;
- Александр Кирса, руководитель продуктового направления Avito.ru;
- Степан Чельцов, эксперт по внедрению ЭДО;
- Екатерина Сиротина, HR-директор Admon;
- Павел Цапюк, специалист по CRM-системам;
- Екатерина Шинкевич, генеральный директор CPAExchange;
- Михаил Видяков, эксперт по маркетплейсам, Map Agency;
- Кирилл Сорокин, специалист по AI-маркетингу;
- приглашённые эксперты по MCP, Low-code платформам и цифровым агентам.
Конференция будет полезна руководителям и владельцам малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям, самозанятым, а также всем, кто стремится оптимизировать операционные процессы и ускорить рост.
Помимо офлайн-формата, также предусмотрена онлайн-трансляция
Программа и регистрация: https://цифромация.рф/conf/51525.html#program