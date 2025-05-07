В условиях экономической турбулентности, роста издержек и жёсткой конкуренции малый и средний бизнес сталкивается с серьёзными вызовами. 15 мая в Москве состоится конференция «Цифромация.РФ 05.15.2025», которая поможет предпринимателям найти практичные решения для выживания и роста. Эксперты по ИИ, автоматизации и оптимизации бизнес-процессов поделятся реальными кейсами и проверенными инструментами.

Организаторы делают ставку на конкретные рекомендации, а не на теоретические рассуждения. Участники узнают, как сократить расходы, какие процессы можно доверить искусственному интеллекту и почему автоматизация стала обязательным условием конкурентоспособности для МСБ.Ключевые темы конференции:- снижение затрат без ущерба для качества;- внедрение электронного документооборота: юридические нюансы и шаги;- как ИИ заменяет маркетинговые отделы;- стратегии удержания клиентов в условиях падения лояльности;- автоматизация CRM-систем и воронок продаж;- эффективный выход на маркетплейсы без потери бюджета.Среди спикеров:- Олег Мамедов, основатель платформы Цифромация.РФ;- Александр Кирса, руководитель продуктового направления Avito.ru;- Степан Чельцов, эксперт по внедрению ЭДО;- Екатерина Сиротина, HR-директор Admon;- Павел Цапюк, специалист по CRM-системам;- Екатерина Шинкевич, генеральный директор CPAExchange;- Михаил Видяков, эксперт по маркетплейсам, Map Agency;- Кирилл Сорокин, специалист по AI-маркетингу;- приглашённые эксперты по MCP, Low-code платформам и цифровым агентам.Конференция будет полезна руководителям и владельцам малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям, самозанятым, а также всем, кто стремится оптимизировать операционные процессы и ускорить рост.Помимо офлайн-формата, также предусмотрена онлайн-трансляцияПрограмма и регистрация: https://цифромация.рф/conf/51525.html#program