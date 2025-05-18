IT-школа CODDY объявила о старте регистрации на онлайн-олимпиаду по программированию на языке Python. Участие в мероприятии бесплатное, а принять в нём могут участие школьники в возрасте от 11 до 15 лет со всей России и других стран.

IT-школа CODDY объявила о старте регистрации на онлайн-олимпиаду по программированию на языке Python. Участие в мероприятии бесплатное, а принять в нём могут участие школьники в возрасте от 11 до 15 лет со всей России и других стран.Олимпиада пройдёт 18 мая 2025 года в онлайн-формате. Участникам предлагается выбрать удобное время для подключения: 10:00 или 17:00 по московскому времени.Основная цель олимпиады — популяризация программирования среди школьников, а также выявление и поддержка талантливых детей, проявляющих интерес к сфере IT. В рамках мероприятия подростки будут решать практико-ориентированные задачи на Python, развивая алгоритмическое мышление и закрепляя навыки программирования.Почему стоит участвовать?Python — один из самых востребованных языков программирования в мире. Он используется в разработке игр, сайтов, приложений, в анализе данных, машинном обучении и других перспективных сферах. Знакомство с Python в школьном возрасте помогает развивать алгоритмическое мышление, системность и учит находить решения сложных задач.«Наша задача — показать детям, что программирование — это не скучная теория, а увлекательная практика и путь к большим возможностям в будущем. Олимпиада — отличный способ развить интерес к технологиям и почувствовать уверенность в своих силах», — комментирует организатор олимпиады Мария Белинец.Каждый участник получит:международный именной сертификат,возможность проверить свои знания в соревновательной среде,шанс выиграть диплом и ценные призы от CODDY.Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.С положением об олимпиаде можно ознакомиться здесь.Школа CODDY регулярно проводит тематические олимпиады, воркшопы и интенсивы для детей и подростков, стремясь сделать IT-образование доступным и интересным. Участие в олимпиаде — это не только способ проверить знания, но и шаг к осознанному выбору будущей профессии.О CODDYCODDY — международная школа программирования и цифровых навыков для детей и подростков от 5 до 17 лет. Основана в 2016 году, сегодня CODDY работает в более чем 28 странах и обучила уже свыше 200 000 учеников.В основе методики CODDY — практическое обучение с упором на развитие логического мышления, креативности и навыков будущего. В школе преподают профессионалы из IT-индустрии, а программы охватывают такие направления, как Python, веб-разработка, геймдизайн, искусственный интеллект, анализ данных и многое другое.Контактная информация:www.coddyschool.com+7 (495) 106-60-11