Москва, март 2025 года — Оксана Селендеева, основатель и руководитель международной школы программирования CODDY, стала призером VIII сезона «Национальной премии бизнес-коммуникаций. Эффективность», заняв третье место в номинации «Лучший эксперт по маркетинговым коммуникациям».

Москва, март 2025 года — Оксана Селендеева, основатель и руководитель международной школы программирования CODDY, стала призером VIII сезона «Национальной премии бизнес-коммуникаций. Эффективность», заняв третье место в номинации «Лучший эксперт по маркетинговым коммуникациям».Церемония награждения состоялась 6 марта в театре «Градский холл», где были объявлены победители во всех номинациях. Всего в этом сезоне престижной премии отмечены 106 проектов, демонстрирующих высочайший уровень профессионализма в области бизнес-коммуникаций.«Для меня эта награда — признание не только моих личных достижений, но и результат работы всей команды CODDY. Мы ежедневно стремимся создавать эффективные коммуникации, которые помогают нашим ученикам раскрыть свой потенциал в мире технологий», — комментирует Оксана Селендеева.«Национальная премия бизнес-коммуникаций. Эффективность» является одним из важнейших деловых событий страны, отмечающим лучшие маркетинговые и технологические практики.Экспертный совет премии включает более 100 ведущих специалистов индустрии: владельцев крупнейших международных и российских компаний, топ-менеджеров ведущих брендов, представителей СМИ и аналитических агентств.Третье место в столь конкурентной номинации подтверждает высокий уровень маркетинговых коммуникаций школы CODDY и ее инновационный подход к продвижению образовательных технологий на российском рынке.О компании CODDY:CODDY — международная школа программирования для детей и подростков, основанная в 2016 году. Сегодня CODDY предлагает более 100 направлений обучения современным цифровым навыкам для учеников в возрасте от 6 до 17 лет.Миссия школы — помочь детям освоить востребованные IT-профессии и подготовиться к успешной карьере в технологической сфере.Контактная информация:www.coddyschool.com+7 (495) 106-60-11