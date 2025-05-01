Школа программирования CODDY разработала специальные курсы, направленные на развитие коммуникативных навыков у детей, интересующихся программированием. В отличие от традиционных IT-школ, CODDY предлагает комплексный подход: техническое образование дополняется развитием «мягких» навыков.
Курс «Ораторское мастерство»
Комплексный подход школы CODDY
Школа программирования CODDY разработала специальные курсы, направленные на развитие коммуникативных навыков у детей, интересующихся программированием. В отличие от традиционных IT-школ, CODDY предлагает комплексный подход: техническое образование дополняется развитием «мягких» навыков.
Курс «Ораторское мастерство»
Программа направлена на то, чтобы научить ребенка:
Структурированно излагать сложный технический материал
Уверенно отвечать на вопросы аудитории
Использовать голос и интонации для удержания внимания
Управлять волнением во время выступлений
Курс «Актерское мастерство»
Этот курс помогает:
Развить эмоциональный интеллект
Улучшить невербальную коммуникацию
Повысить адаптивность в различных ситуациях
Раскрыть творческий потенциал
История успеха
Михаил, 11 лет, прошел оба курса в школе CODDY. По словам его мамы Ольги: «Сын всегда был технически одаренным ребенком, но очень стеснительным. После курсов он не только стал увереннее выступать, но и выиграл школьный конкурс проектов, блестяще презентовав свое приложение. Учителя были в восторге от того, как четко и структурировано он все объяснил».
Запись на курсы
Школа программирования CODDY объявляет набор на курсы «Ораторское мастерство» и «Актерское мастерство» для детей. Занятия проводятся в небольших группах, что позволяет уделить внимание каждому ребенку, а также можно взять индивидуальные уроки.
Чтобы узнать подробности и записать вашего ребенка на курсы, посетите сайт школы или позвоните по телефону.
Запишитесь на бесплатное пробное занятие.
Остались вопросы? Задайте их в комментариях или свяжитесь с нами удобным способом на сайте http://coddyschool.com. Мы с радостью расскажем подробнее о программе и поможем выбрать подходящий курс.
Инвестируйте в будущее вашего ребенка сегодня — помогите ему стать не просто программистом, а востребованным IT-специалистом с полным набором необходимых навыков.