Школа программирования CODDY разработала специальные курсы, направленные на развитие коммуникативных навыков у детей, интересующихся программированием. В отличие от традиционных IT-школ, CODDY предлагает комплексный подход: техническое образование дополняется развитием «мягких» навыков. Курс «Ораторское мастерство»

Комплексный подход школы CODDYШкола программирования CODDY разработала специальные курсы, направленные на развитие коммуникативных навыков у детей, интересующихся программированием. В отличие от традиционных IT-школ, CODDY предлагает комплексный подход: техническое образование дополняется развитием «мягких» навыков.Курс «Ораторское мастерство»Программа направлена на то, чтобы научить ребенка:Структурированно излагать сложный технический материалУверенно отвечать на вопросы аудиторииИспользовать голос и интонации для удержания вниманияУправлять волнением во время выступленийКурс «Актерское мастерство»Этот курс помогает:Развить эмоциональный интеллектУлучшить невербальную коммуникациюПовысить адаптивность в различных ситуацияхРаскрыть творческий потенциалИстория успехаМихаил, 11 лет, прошел оба курса в школе CODDY. По словам его мамы Ольги: «Сын всегда был технически одаренным ребенком, но очень стеснительным. После курсов он не только стал увереннее выступать, но и выиграл школьный конкурс проектов, блестяще презентовав свое приложение. Учителя были в восторге от того, как четко и структурировано он все объяснил».Запись на курсыШкола программирования CODDY объявляет набор на курсы «Ораторское мастерство» и «Актерское мастерство» для детей. Занятия проводятся в небольших группах, что позволяет уделить внимание каждому ребенку, а также можно взять индивидуальные уроки.Чтобы узнать подробности и записать вашего ребенка на курсы, посетите сайт школы или позвоните по телефону.Запишитесь на бесплатное пробное занятие.Остались вопросы? Задайте их в комментариях или свяжитесь с нами удобным способом на сайте http://coddyschool.com. Мы с радостью расскажем подробнее о программе и поможем выбрать подходящий курс.Инвестируйте в будущее вашего ребенка сегодня — помогите ему стать не просто программистом, а востребованным IT-специалистом с полным набором необходимых навыков.