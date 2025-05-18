В Москве 17 мая стартовал Международный Форум по этикету МАКПЭК. Это ключевое мероприятие года в области этикета и протокола. Форум собирает профессионалов сферы этикета, представителей образовательных организаций.

Программа включает пленарные сессии, мастер-классы, круглые столы и интерактивные площадки, где участники смогут узнать больше о современных тенденциях в мире этикета. Международный форум по этикету и протоколу 2025: глобальный диалог о культуре коммуникации. Тема пленарной сессии «Человеку нужен человек» станет ключевым вектором взаимодействия человека и инструментов ИИ на современной этапе. Форум в 2025 году делает акцент на человекоцентричность, перспективы и риски интеграции технологий ИИ в общение между людьми.«Этикет — это не просто правила, а язык уважения, на котором мир говорит с достоинством. Протокол — не сухие нормы, а искусство создавать гармонию даже в самых строгих рамках и ИИ в этом может помогать. Ведь истинная элегантность — это когда форма служит содержанию, а любая встреча становится безупречным диалогом и сегодняшний Форум это доказал», — говорит Председатель МАКПЭК Анна Фокина.Форум стал главной профессиональной площадкой года для обсуждения современных стандартов коммуникации в бизнесе, политике и общественной жизни. В эпоху глобализации и цифровизации знание этикета трансформируется в критически важный навык, определяющий успех международных переговоров, корпоративных стратегий и личного брендинга.В рамках вечерней программы Форума прошло награждение победителей Премии этикета и протокола.