Международная школа программирования и дизайна CODDY сообщает о начале сотрудничества с компанией Neusoft — одной из ведущих ИТ-компаний Китая и признанным технологическим лидером на мировом рынке.

Международная школа программирования и дизайна CODDY сообщает о начале сотрудничества с компанией Neusoft — одной из ведущих ИТ-компаний Китая и признанным технологическим лидером на мировом рынке.Это партнерство значительно расширяет образовательные возможности наших учеников и помогает им в выборе будущей профессии. Neusoft работает более чем в 10 странах мира и специализируется на разработке современных технологий и цифровых решений для разных отраслей.CODDY внимательно следит за развитием технологий в странах Азии, особенно в Китае. Мы видим, как стремительно там развиваются искусственный интеллект, робототехника и цифровые платформы.Именно поэтому сотрудничество с Neusoft так важно для нас — оно позволит нашим ученикам познакомиться с передовыми технологиями, которые уже сегодня меняют мир, и убедиться, что эти технологии доступны для изучения и использования.Neusoft занимается разработкой в самых разных областях: от систем информационной безопасности и популярных мессенджеров вроде WeChat до медицинского оборудования, роботизированных систем, скоростного транспорта и современного судостроения.Благодаря партнерству с Neusoft ученики CODDY получат:Возможность учиться в университете Neusoft в городе Далянь — крупном технологическом центре КитаяПрактические занятия по искусственному интеллекту в университетском кампусеМеждународные сертификаты, которые ценятся в ИТ-компанияхОбщение со студентами из разных странВозможность создавать собственные проекты в бизнес-инкубаторе университета с шансом получить финансирование от NeusoftПрофессиональные консультации, которые помогут при поступлении в университет и построении карьеры в ИТЭтим летом CODDY также организует образовательную поездку в Китай с 30 июня по 10 июля. Участники посетят Гуанчжоу и Гонконг, где смогут познакомиться с технологическими достижениями, культурой Китая и океаном.Сотрудничество с Neusoft — важный шаг для CODDY. Оно подтверждает наше стремление дать ученикам знания и навыки, которые будут востребованы на международном рынке труда в будущем.О школе CODDY:CODDY® — это международная сеть школ программирования и дизайна для детей. С 2016 года мы помогаем ребятам со всего мира осваивать цифровые навыки — уже более 200 000 учеников в 190+ городах и 28 странах. Наша цель — сделать IT-образование доступным для каждого ребенка, независимо от места жительства или доходов семьи.Мы предлагаем 100+ курсов: от создания сайтов и игр до сложных технологий вроде искусственного интеллекта и кибербезопасности. Все программы адаптированы для детей и подростков, чтобы обучение было интересным и полезным для будущего.Контактная информация:www.coddyschool.com+7 (495) 106-60-11