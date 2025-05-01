Международная школа программирования и дизайна CODDY сообщает о начале сотрудничества с компанией Neusoft — одной из ведущих ИТ-компаний Китая и признанным технологическим лидером на мировом рынке.
Международная школа программирования и дизайна CODDY сообщает о начале сотрудничества с компанией Neusoft — одной из ведущих ИТ-компаний Китая и признанным технологическим лидером на мировом рынке.
Это партнерство значительно расширяет образовательные возможности наших учеников и помогает им в выборе будущей профессии. Neusoft работает более чем в 10 странах мира и специализируется на разработке современных технологий и цифровых решений для разных отраслей.
CODDY внимательно следит за развитием технологий в странах Азии, особенно в Китае. Мы видим, как стремительно там развиваются искусственный интеллект, робототехника и цифровые платформы.
Именно поэтому сотрудничество с Neusoft так важно для нас — оно позволит нашим ученикам познакомиться с передовыми технологиями, которые уже сегодня меняют мир, и убедиться, что эти технологии доступны для изучения и использования.
Neusoft занимается разработкой в самых разных областях: от систем информационной безопасности и популярных мессенджеров вроде WeChat до медицинского оборудования, роботизированных систем, скоростного транспорта и современного судостроения.
Благодаря партнерству с Neusoft ученики CODDY получат:
Возможность учиться в университете Neusoft в городе Далянь — крупном технологическом центре Китая
Практические занятия по искусственному интеллекту в университетском кампусе
Международные сертификаты, которые ценятся в ИТ-компаниях
Общение со студентами из разных стран
Возможность создавать собственные проекты в бизнес-инкубаторе университета с шансом получить финансирование от Neusoft
Профессиональные консультации, которые помогут при поступлении в университет и построении карьеры в ИТ
Этим летом CODDY также организует образовательную поездку в Китай с 30 июня по 10 июля. Участники посетят Гуанчжоу и Гонконг, где смогут познакомиться с технологическими достижениями, культурой Китая и океаном.
Сотрудничество с Neusoft — важный шаг для CODDY. Оно подтверждает наше стремление дать ученикам знания и навыки, которые будут востребованы на международном рынке труда в будущем.
О школе CODDY:
CODDY® — это международная сеть школ программирования и дизайна для детей. С 2016 года мы помогаем ребятам со всего мира осваивать цифровые навыки — уже более 200 000 учеников в 190+ городах и 28 странах. Наша цель — сделать IT-образование доступным для каждого ребенка, независимо от места жительства или доходов семьи.
Мы предлагаем 100+ курсов: от создания сайтов и игр до сложных технологий вроде искусственного интеллекта и кибербезопасности. Все программы адаптированы для детей и подростков, чтобы обучение было интересным и полезным для будущего.
Контактная информация:
[email protected]
www.coddyschool.com
+7 (495) 106-60-11