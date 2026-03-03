Сообщение о возгорании в доме в муромской деревне Чаадаево поступило в МЧС 2 марта, в 15.05. Огнеборцы оперативно выехали на место. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. На

Сообщение о возгорании в доме в муромской деревне Чаадаево поступило в МЧС 2 марта, в 15.05. Огнеборцы оперативно выехали на место. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. На пожаре пострадали 2 человека – 67-летний мужчина и 58-летняя женщина. Последнюю госпитализировали в больницу с отравлением продуктами горения. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и