<a href="https://33live.ru/novosti/03-03-2026-na-pozhare-v-chastnom-dome-v-okruge-murom-postradali-dvoe-chelovek.html" target="_blank">На пожаре в частном доме в округе Муром пострадали двое человек</a> - Сообщение о возгорании в доме в муромской деревне Чаадаево поступило в МЧС 2 марта, в 15.05. Огнеборцы оперативно выехали на место. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. На
