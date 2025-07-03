В рамках форума состоялись тематические сессии.

Форум "Поколение Героев", участниками которого стала молодежь, студенты и курсанты, ветераны военной службы и труда, впервые прошел в столице в Цифровом деловом пространстве, сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы."Молодежь нужно поддерживать, направлять и обязательно показывать достойный пример. Встречи с экспертами на сегодняшнем форуме "Поколение героев" наглядно показали, что героический поступок всегда начинается с простого человеческого участия каждого из нас. Важно не оставаться равнодушным, ни к себе, ни к окружающим, ведь все лучшее всегда начинается с самого человека", - цитирует пресс-служба председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерину Драгунову.В рамках форума состоялись тематические сессии, например, на первом лектории "Победа как путь: дисциплина, воля, характер" прошла встреча со спортсменами. Модератором выступил известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев. Спикерами стали олимпийский чемпион в лыжной гонке Александр Легков и двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Игорь Ларионов.В лектории №2 состоялся медиа-диалог "Рассказывать о важном: правда и ответственность". А в малом зале прошел кинодиалог, посвященный городам-героям и их отражению в современном кинематографе. Также была организована встреча с участниками специальной военной операции и дискуссия о будущем человечества и вызовах современного мира. Кульминацией форума стала пленарная сессия "История продолжается: героизм вне времени". Организатор форума - комитет общественных связей и молодежной политики г. Москвы.