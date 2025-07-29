Он собрал рекордное число участников.

28 июля на территории Фестивального парка на Мастрюковских озерах торжественно завершился Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга-2025".Мероприятие объединило 1400 активных и талантливых молодых людей из 14 регионов ПФО и других уголков России. В церемонии закрытия принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев."иВолга-2025" по праву может гордиться рекордным конкурсом на место – 20 человек на место, а общее количество заявок превысило 28 тысяч. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, подчеркнув огромный интерес молодежи к участию в форуме.Губернатор, обращаясь к участникам, отметил их активность и целеустремленность, а также поблагодарил глав регионов за поддержку делегаций."Ребята приехали очень активные, причем мне очень понравились делегации. Очень приятно, что их поддерживают губернаторы… Такая дружная семья людей, которые не безразличны к общественной и волонтерской деятельности, к движению первых. Вот мы все, что от нас зависит, будем делать для того, чтобы это и дальше развивалось", - заявил глава региона.Победители форума поделились своими впечатлениями и планами."Я безумно рада, для меня это впервые, я до конца не знала то, что я буду обладателем награды. Знаете, у меня сейчас вот такая радость, такой успех, я так радостна и горда то, что я смогла", — рассказала Татьяна Хитяева, ставшая лучшей в номинации "Патриотизм"."Знаете, я уже на форуме второй год. Первый год я был первым в треке. В этом себе году поставил задачу быть первым в общих рейтингах форума. И смог этого добиться, благодаря своим стараниям, умениям, ну и, конечно, возможностям, которые дает форум иВолга", - рассказал победитель индивидуального зачета Вадим Колбинцев.Форум "иВолга-2025" стал мощной площадкой для обмена опытом, генерации новых идей и укрепления связей между молодыми лидерами Приволжского федерального округа и других регионов России.