Экспортный потенциал Сахалина показали на международном климатическом форуме.

Сахалинская область в рамках международного форума "Острова устойчивого развития: климатический аспект" в Южно-Сахалинске представила экспортную продукцию местных производителей, а также провела гастрофестиваль с использованием ингредиентов, пользующихся спросом за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Мероприятие объединило ведущие предприятия региона, демонстрирующие потенциал сахалинского экспорта под брендом "Сделано в России" – федеральной программы поддержки и продвижения российских товаров на международных рынках, реализуемой Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ)", - говорится в сообщении."На международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект", который проходит впервые, мы провели презентацию сахалинских брендов в рамках государственной программы "Сделано в России". Показываем партнерам сахалинскую продукцию, соответствующую самым высоким мировым стандартам, чтобы при поддержке Российского экспортного центра дать возможность нашим производителям проявить себя в экспорте. Кроме того, форум стал площадкой для презентации широких возможностей региона в сфере устойчивого развития и климатически ориентированной экономики", – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.Ключевыми участниками экспозиции стали: санаторий "Синегорские минеральные воды" - крупнейшая здравница области с 35-летней историей. Один из ключевых профилей санатория - использование сульфидно-иловой грязи озера Изменчивое, обладающей уникальным составом - высокое содержание сероводорода, йода, магния и железа, а также гуминовых кислот и микроорганизмов, усиливающих её терапевтический эффект.Также в мероприятии участвовал один из лидеров в производстве сладостей на Сахалине - "САКО+". В линейке компании присутствует более 200 наименований кондитерских изделий, завоевавших заслуженную любовь жителей региона, в том числе мармелад, печенье, сахарная пастила и единственные на Дальнем Востоке помадные конфеты на основе натуральных ягод.Также участвовал "Корсаковский завод пива и напитков "Северная Звезда" – лидер Сахалинской области по объемам производства и продажи безалкогольных напитков. В числе производственных мощностей - 2 завода в Корсакове и Южно-Сахалинске, оснащенных современным европейским оборудованием по производству пива, кваса, газированных напитков.Среди других участников: производитель инновационных фитопрепаратов и пищевых продуктов из морской капусты под брендом "ЛаминаФорте" "Дивия - Фарм Сахалин"; индивидуальный предприниматель Ширинский Михаил Петрович – производитель эфирных масел и гидролата из хвойных пород деревьев, экологически чистая продукция, которая используется в косметических и оздоровительных целях; "РПК "Кардинал" – последние 7 лет компания реализует проект по производству биологически активных добавок из тюленьего жира под собственной торговой маркой "Имунорост"; индивидуальный предприниматель Мальцева Екатерина Алексеевна – яркий представитель креативных индустрий региона, развивает собственный бренд одежды с айдентикой Сахалинской области TEMBR.Кроме того, участие приняли ЛК "СахИнвест" – лесопромышленная компания, инициировавшая проект по производству топливных пеллет для рынка Республики Корея из остаточных продуктов переработки древесины, индивидуальный предприниматель Сушков Станислав Николаевич – производитель иван-чая с особенной техникой ферментации, произрастающего в северных районах Сахалина, а также "Баня 37" - производитель веников из курильского бамбука, произрастающего на уникальном и экологически чистом острове Кунашир.Ранее на полях ПМЭФ–2025 генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и Лимаренко подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие экспортного потенциала малого и среднего бизнеса региона. Документ предусматривает комплекс мер поддержки для выхода сахалинских предприятий на международные рынки.