В Севастополе планируют открыть большую выставку картин Александра Дейнеки.

Большую выставку картин выдающегося живописца Александра Дейнеки впервые откроют в Севастополе. Экспозиция будет доступна в мае 2026 года в здании Российской галереи искусств (РГИ), строительство которой сейчас завершается на мысе Хрустальном. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов.Выставку разместят в так называемом экспозиционном облаке на пятом этаже здания музейного комплекса."Во всех трех залах будет большая выставка Александра Дейнеки. По плану в мае 2026 года она должна открыться. Мы рассчитываем привезти сюда главные, самые известные произведения художника", – сказал Зотов.По его словам, полотна прибудут из Курской государственной картинной галереи им. А. А. Дейнеки, Русского музея (Санкт-Петербург), Третьяковской галереи (Москва), а также из многих региональных музеев, частных коллекций и даже из-за рубежа.Помимо собственно картин выдающегося художника, гости выставки смогут насладиться особенной музыкой. Вообще музыкальное сопровождение в выставочных залах галереи будет звучать всегда, причем разное в зависимости от тематики и сюжета экспозиции, отметил Зотов.Для выставки работ Александра Дейнеки музыку напишут специально по заказу Российской галереи искусств в Севастополе, подчеркнул он."Писать ее будет Кузьма Бодров, известный современный композитор-классик. А исполнит это произведение симфонический оркестр", – уточнил Зотов.Выставка картин Александра Дейнеки станет первой для галереи с момента открытия музейного комплекса, которое запланировано на конец 2025 года.Ранее в музее сообщали, что в сотрудничестве со старейшей в России мозаичной мастерской Академии художеств планируют оформить мозаичную реплику знаменитой картины выдающегося живописца Александра Дейнеки "Оборона Севастополя" на одной из подпорных стен нового арт-пространства у здания.Напомним, впервые саму картину "Оборона Севастополя" Александра Дейнеки, которая входит в собрание Русского музея в Санкт-Петербурге, доставляли в Севастополь в мае 2024 года. Полотно размером 2х4 метра везли не сворачивая, вместе с рамой, в специально оборудованном автомобиле с климат-контролем и представили в Севастопольском художественный музей им. Крошицкого в рамках выставки одной картины.