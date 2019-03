В Великобритании в возрасте 49 лет скончался вокалист группы Prodigy Кит Флинт. Тело музыканта было найдено в его доме в городке Данмоу в графстве Эссекс, сообщает газета Daily Star. Об обстоятельствах смерти полиция не распространяется.

В Великобритании в возрасте 49 лет скончался вокалист группы Prodigy Кит Флинт. Тело музыканта было найдено в его доме в городке Данмоу в графстве Эссекс, сообщает газета Daily Star. Об обстоятельствах смерти полиция не распространяется.Кит Чарльз Флинт родился 17 сентября 1969 в Редбридже. Его детство проходило в восточном районе Лондона, потом семья переселилась в город Спрингфилд, а затем в Брейнтри. Именно там Флинт впервые познакомился с Лиамом Хаулеттом — основателем группы Prodigy и своим будущим коллегой.Вторая знаковая встреча между ними состоялась в конце 1980-х годов. Флинт убедил Хаулетта, работавшего ди-джеем, выйти на сцену. Окончательно коллектив Prodigy сформировался в 1990 году. Флинт на первых порах являлся в нем танцором. Как вокалист он впервые проявил себя в 1996 году, спев в сингле Firestarter, поднявшимся на первую позицию в чарте UK Singles Chart. В клипе на тот сингл Флинт предстал в образе "дьявола во плоти". Этот образ стал фирменной маркой группы.Позднее он спел несколько песен в альбоме The Fat of the Land, который стал самым успешным творением группы, сделав Флинта фактически лицом The Prodigy. Также успех имел предпоследний альбом группы Invaders Must Die (2009 год), где он также исполнил несколько композиций.У Флинта также были сольные проекты, в частности, группы как FLINT и Clever Brains Fryin. Однако ему удалось выпустить только один коммерческий сингл AIM 4. Выход дебютного альбома, Device #1 был отменен.