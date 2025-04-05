По данному факту проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава ведомства Следственного Комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке возможного нарушения прав жильцов аварийного дома во Владимире.«В средствах массовой информации сообщается, что в областном центре несколько семей проживают в аварийном доме. У них отсутствуют горячая вода и иные коммунальные услуги», - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.Также говорится, что соседние расселенные нежилые здания представляют угрозу для здоровья и жизни владимирцев.По данному факту проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).