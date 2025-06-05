Компания CODDY стала победителем федеральной Премии «Импульс добра» 2025 в номинации «Лучший социальный предприниматель России». Эта награда — официальное признание той работы, которую команда CODDY ежедневно ведёт по всей стране, делая качественное IT-образование доступным каждому ребёнку.
Компания CODDY стала победителем федеральной Премии «Импульс добра» 2025 в номинации «Лучший социальный предприниматель России». Эта награда — официальное признание той работы, которую команда CODDY ежедневно ведёт по всей стране, делая качественное IT-образование доступным каждому ребёнку.
Социальная миссия CODDY — не отдельное направление, а фундаментальная часть бизнес-модели. Через систему грантов, стипендий и благотворительных инициатив компания обеспечивает образовательные возможности для детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
Флагманские инициативы CODDY:
Программа «IT без границ»: уже более 300 детей с инвалидностью бесплатно прошли обучение в сфере IT. Это не только курсы, но и настоящая перспектива профессиональной самореализации.
Проект «Будущее без границ»: более 200 воспитанников детских домов освоили основы цифровой грамотности и программирования, а 35% из них продолжили образование в IT-сфере.
CODDY Donate: фонд, перераспределяющий часть прибыли компании на обеспечение бесплатных занятий для детей из малообеспеченных семей и с особыми образовательными потребностями.
«Для нас эта награда — не просто знак признания, а подтверждение того, что социальный вектор бизнеса может и должен быть нормой. Мы создаём возможности для тех, кто чаще всего остаётся за бортом, и будем продолжать делать это дальше», — комментирует Оксана Селендеева, основатель CODDY.
Победа CODDY — это признание того, что устойчивый бизнес может быть глубоко социально ориентированным и приносить реальную пользу обществу. Мы гордимся тем, что наша команда, наставники, родители и партнёры каждый день вносят вклад в построение более справедливого и технологичного будущего.
CODDY продолжит расширять социальные программы, и приглашает к сотрудничеству всех, кто разделяет ценности доступности, заботы и качественного образования.
О CODDY
CODDY — международная сеть школ цифрового образования для детей. С 2016 года более 200 000 учеников из 28 стран и 190+ городов освоили в CODDY навыки будущего: от программирования до искусственного интеллекта и кибербезопасности.
Важная часть нашей работы — социальные проекты. CODDY предоставляет гранты и стипендии детям из малообеспеченных семей, проводит бесплатные занятия для детей с инвалидностью и воспитанников детских домов, а также делает обучение доступным в регионах.
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Сайт: www.coddyschool.com