Ему назначили штраф в 900 тысяч.

Заместителя начальника фирмы в Муроме признали виновным в коммерческом подкупе.Он действовал по предварительному сговору с поставщиком древесины. Руководитель совершил коррупционное преступление в период с сентября 2022 по июнь 2023 года.Суд установил, что он получал деньги за умышленное сокрытие от начальника фактов поставок некачественной древесины. Мужчине передали 887 тысяч рублей. Во время расследования он полностью признал вину.Жителя Мурома приговорили к штрафу в размере 900 тысяч. Также конфискован весь коммерческий подкуп — в пользу государства.