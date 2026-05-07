По результатам прокурорской проверки в Гусь‑Хрустальном возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в действия, угрожающие его жизни и здоровью.Проверка межрайонной прокуратуры установила: вечером в июне 2025 года на ул. Тверская водитель Лады Гранты при повороте налево столкнулся с питбайком «PROGASI SUPER MAX 250 ENDURO» без, которым управлял 15‑летний местный житель.Подросток при обгоне выехал на полосу встречного движения и получил ушибы и ссадины туловища, правого локтя и обоих коленных суставов. Месяцем ранее отец приобрел для сына этот мотоцикл без поворотников и зеркал, что существенно ограничивало обзор.Прокуратура считает, что, передав технику несовершеннолетнему без прав и опыта, отец сознательно вовлек сына в опасную деятельность.По результатам рассмотрения возбуждено дело по ч.1 ст.151.2 УК РФ, расследование на контроле прокуратуры.