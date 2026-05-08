Сборная команда города Воинской славы Ковров показала отличный результат на престижном Международном командном турнире по самбо «Победа». В упорной борьбе спортсмены привезли домой бронзовые медали. Об этом рассказали в Минспорта области. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, собрав более 400 юношей 2010-2012 годов рождения. В турнире участвовали команды из городов-героев, городов Воинской славы и федеральных округов России.