Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.

Минобороны РФ сообщает, что с 16:00 до 20:00 7 мая над регионом были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты.Точное количество уничтоженных аппаратов ведомство не уточнило. Губернатор Александр Авдеев официальных комментариев не делал. Режим беспилотной опасности остается в силе.Жителям города рекомендуют соблюдать меры личной безопасности и не приближаться к подозрительным предметам.При обнаружении обломков сбитых беспилотников просят немедленно сообщать по номеру 112.Ранее мы сообщали, что утром того же дня в одном из районов Владимира зафиксировали атаку дронов. По предварительным данным пострадавших и разрушений не зафиксировано.