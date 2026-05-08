Меры вводятся в целях обеспечения безопасности.

В отдельных районах города временно могут ограничить работу сотовой связи и мобильного интернета в целях обеспечения безопасности.Из‑за технических особенностей сетей возможны сбои в работе банковских приложений и сервисов бесконтактной оплаты.Также могут наблюдаться перебои в доступе к государственным и коммерческим сайтам, навигационным приложениям и системам оплаты проезда по пересадочному тарифу в городском транспорте.Администрация города просит учесть эти ограничения при планировании дня: оплатите важные услуги заранее или имейте при себе наличные для покупок и проезда.