В Александровском районе ведут ремонт участка бетонной трассы к селу Таратино в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».На отрезке более 3,8 км ДСУ-3 сейчас укладывает выравнивающий слой асфальта, после чего начнется устройство верхнего слоя.Дорожники также укрепят обочины, установят новые знаки, обновят остановки и очистят откосы от мусора. Завершить работы планируют в августе.Дорога соединяет населенные пункты и ведет к мемориалу Великой Отечественной войны, поэтому обновленная трасса сделает поездки к памятнику удобнее и безопаснее.