Завершение всех работ запланировано на ноябрь.

Капитальный ремонт школы № 4 в Вязниках, финансируемый в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», продолжается с общим бюджетом около 160 миллионов рублей. В рамках проекта будут выполнены 14 видов работ, включая замену систем вентиляции, отопления и водоснабжения, а также обустройство кабинетов и утепление фасада здания. На объекте установлено видеонаблюдение, а за работами следят специалисты и родители.Пока ученики продолжают занятия в отремонтированном блоке А, временно они переедут в старый корпус школы № 9, когда начнется ремонт столовой. Завершение всех работ запланировано на ноябрь.В этом году Владимирская область получит 666 миллионов рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт 11 образовательных учреждений, включая не только школы, но и детсады и колледжи.