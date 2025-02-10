Завершение всех работ запланировано на ноябрь.
Капитальный ремонт школы № 4 в Вязниках, финансируемый в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», продолжается с общим бюджетом около 160 миллионов рублей. В рамках проекта будут выполнены 14 видов работ, включая замену систем вентиляции, отопления и водоснабжения, а также обустройство кабинетов и утепление фасада здания. На объекте установлено видеонаблюдение, а за работами следят специалисты и родители.
Пока ученики продолжают занятия в отремонтированном блоке А, временно они переедут в старый корпус школы № 9, когда начнется ремонт столовой. Завершение всех работ запланировано на ноябрь.
В этом году Владимирская область получит 666 миллионов рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт 11 образовательных учреждений, включая не только школы, но и детсады и колледжи.