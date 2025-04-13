Новый кроссовер Bestune загорелся в автосалоне FAW на улице Дзержинского во Владимире. О произошедшем «Шестому каналу» сообщили читатели, а в пресс-службе МЧС области происшествие подтвердили.

Новый кроссовер Bestune загорелся в автосалоне FAW на улице Дзержинского во Владимире. О произошедшем «Шестому каналу» сообщили читатели, а в пресс-службе МЧС области происшествие подтвердили. Сообщение о пожаре спасатели получили в 15.58. Пострадали моторный отсек автомобиля на площади 4 квадрата, плюс внутренняя отделка и имущество салона площадью 5 квадратов. Что стало причиной пожара, неизвестно. Прокомментируйте