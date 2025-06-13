Международная школа программирования для детей CODDY вошла в число финалистов престижной международной премии EdTechX Awards 2025.
Международная школа программирования для детей CODDY вошла в число финалистов престижной международной премии EdTechX Awards 2025. Это одна из главных мировых наград в сфере образовательных технологий, отмечающая компании с высокой динамикой развития, устойчивым ростом и значимым влиянием на будущее образования.
В шорт-листе финалистов премии CODDY оказалась в по-настоящему звёздной компании: вместе с нами в финал вышли такие лидеры отрасли, как Roblox, IU Group, Yousician и другие глобальные игроки. CODDY — единственный финалист из России.
«Когда мы запускали CODDY, мы хотели сделать качественное IT-образование доступным для каждого ребёнка — вне зависимости от города, страны или социального статуса. Сегодня с нами учатся дети из более чем 20 стран, и включение в шорт-лист EdTechX Awards рядом с такими компаниями, как Roblox, — это признание важности и масштаба того, что мы делаем», — комментирует Оксана Селеднева, основатель и руководитель CODDY.
Премия EdTechX Awards вручается с 2013 года и считается ориентиром для глобального сообщества инвесторов, экспертов и лидеров образовательных технологий. Финалисты и победители премии традиционно становятся драйверами глобальных изменений в образовании.
О CODDY
CODDY — международная сеть школ программирования для детей и подростков от 5 до 17 лет. Основана в 2016 году. В школах CODDY дети изучают программирование, веб-разработку, создание игр, мобильных приложений, 3D-моделирование, машинное обучение, анализ данных и другие современные IT-дисциплины. Обучение доступно как онлайн, так и в учебных центрах. За время работы обучение прошли более 225 000 детей из 28 стран.
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