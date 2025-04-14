В центре сюжета восьмисерийного мюзикла по мотивам легендарного советского фильма «Москва слезам не верит» (18+) история трех подруг, которые в начале нулевых приезжают в летнюю Москву в

В центре сюжета восьмисерийного мюзикла по мотивам легендарного советского фильма «Москва слезам не верит» (18+) история трех подруг, которые в начале нулевых приезжают в летнюю Москву в поисках любви и счастья. Сериал «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+) выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), затем телепремьера состоится на канале