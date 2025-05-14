Муромский суд взыскал компенсацию с мужчины, который выстрелил в чужую собаку из своего огнестрела, а потом увез ее в другой населенный пункт и оставил там. Зачем он это сделал, не сообщается.

Муромский суд взыскал компенсацию с мужчины, который выстрелил в чужую собаку из своего огнестрела, а потом увез ее в другой населенный пункт и оставил там. Зачем он это сделал, не сообщается. Хозяин, к счастью, нашел раненого питомца и смог его вылечить. Оставлять такой беспредел просто так владелец собаки не стал и обратился в суд. Из