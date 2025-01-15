Двое 16-летних подростков из Александровского района проникли в чужую машину, соединили провода и поехали кататься по деревне. Парни вернули автомобиль обратно, но бдительные соседи

Двое 16-летних подростков из Александровского района проникли в чужую машину, соединили провода и поехали кататься по деревне. Парни вернули автомобиль обратно, но бдительные соседи заметили, что он стоит как-то не так. Преступление произошло 9 октября 2024 года. Двое друзей находились в одной из деревень района вместе со своим совершеннолетним приятелем. Его, кстати, тоже будут судить,