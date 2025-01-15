Мэр Дмитрий Наумов рассказал о ходе ремонта в учреждениях образования, спорта и культуры во Владимире. В детской музыкальной школе №1 имени Танеева работы завершены. Правда, это должно было

Мэр Дмитрий Наумов рассказал о ходе ремонта в учреждениях образования, спорта и культуры во Владимире. В детской музыкальной школе №1 имени Танеева работы завершены. Правда, это должно было произойти еще 30 июля. Так или иначе, ремонт все-таки закончился, хотя и затянулся почти на полгода. В музыкальной школе обновили фасад, крышу, заменили окна и двери, отштукатурили