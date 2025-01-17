Новые подробности инцидента с избиением 11-летнего мальчика — родители пострадавшего обратились в прокуратуру. Напомним, 9 января в городе Гусь-Хрустальный в школе №15 одиннадцатилетний

Новые подробности инцидента с избиением 11-летнего мальчика — родители пострадавшего обратились в прокуратуру. Напомним, 9 января в городе Гусь-Хрустальный в школе №15 одиннадцатилетний мальчик на глазах одноклассников жестоко избивал своего сверстника. Сперва у ребенка отобрали школьный пенал и начали им играться, а после зачинщик пустил в ход кулаки под одобряющие крики одноклассников. Момент избиения в