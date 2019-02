Матчем между Питтсбург Пингвинз и Нью-Йорк Рейнджерс стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Пингвины на своей площадке добились победы со счетом 6:5. В составе хозяев льда дубль оформил Евгений Малкин.

Матчем между "Питтсбург Пингвинз" и "Нью-Йорк Рейнджерс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Пингвины" на своей площадке добились победы со счетом 6:5. В составе хозяев льда дубль оформил Евгений Малкин.Российский нападающий уже во второй игре подряд забивает по две шайбы. На его счету теперь 61 (18 шайб + 43 передач) очко в нынешнем сезоне.And this was just the beginning... ☺️ pic.twitter.com/GxI3tFLW3R— Pittsburgh Penguins (@penguins) 17 февраля 2019 г.A spin-o-rama that would impress Serge Savard.