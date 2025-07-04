Алкоголь не будут продавать 5 июля в центральной части города.

В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в Муроме введут временные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. Соответствующее распоряжение подписал глава города, и документ уже на официальном сайте администрации округа.Согласно постановлению, предприятиям розничной торговли рекомендуется воздержаться от реализации алкоголя 5 июля в центральной части Мурома. Ограничения затронут территорию от улицы Свердлова до Первомайской (включительно) и от Октябрьской до Красноармейской (включительно).Исключение сделают только для заведений общественного питания, где употребление алкогольных напитков разрешат в пределах их помещений.